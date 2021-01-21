تلعب غدا الجمعة، الجولة التاسعة من المحترف الأول والتي يتجدد فيها الصراع بين الرائد والوصيف، من أجل مواصلة الصدارة والابتعاد عن الملاحقين ولن تكون مباريات هذا الأسبوع خالية من الإثارة والندية.

وفاق سطيف سيكون معنيا بالتنقل إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي ويبحث نادي الهضاب عن تدارك تعثره الأخير داخل القواعد أمام مولودية الجزائر، لقاء يسعى من خلاله "السنافر" لتحقيق ثاني انتصار له منذ بداية الموسم.

ولن تكون مهمة مولودية الجزائر بالسهلة وهو الذي يعاني من توالي المباريات، باستقباله لضيف عنيد اسمه جمعية عين مليلة الذي يحسن التفاوض جيدا خارج الديار وهو المنهزم مؤخرا على أرضية ميدانه أمام أولمبي المدية.

شبيبة القبائل العائد بفوز ثمين من ميدان وداد تلمسان يعتزم مدربه الفرنسي دونيس لافان مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية التي تمر عبر شبيبة الساورة هذه المرة ولو أن نسور الجنوب يتّسمون بالاستماتة والصلابة خارج الديار ليبقى ملعب 1 نوفمبر الفيصل بين نسور الجنوب والكناري.

اتحاد الجزائر سيكون معنيا بالسفر إلى البرج لملاقاة الأهلي البرايجي ، مقابلة للتأكيد من قبل أبناء سوسطارة ومحو لآثار الخيبات الماضية لأصحاب الضيافة.

اتحاد بلعباس وبالرغم من ظروفه المادية الصعبة وأزمة الإجازات التي في طريقها للانفراج لا يريد الاستسلام ولن يرضى بغير الفوز أمام وداد تلمسان المتواجد في المرتبة ما قبل الأخيرة بأربع نقاط. بملعب أحمد زبانة بوهران ، ضبط موعد الداربي واستعدت تشكيلتا مولودية وهران وأولمبي الشلف إلى المواجهة المثيرة التي ستجمعهما وهما اللذان ينشطان بهدوء هذا الموسم ، فالحمراوة يعتزمون الإبقاء على النقاط الثلاث بميدانهم فيما تبقى رغبة الشلفاوة حاضرة لتقديم عرض كروي مميز.

شباب بلوزداد مطالبا هو الآخر بتعويض التعادلين الأخيرين داخل وخارج الديار وستكون مهمة صعبة نوعا، أما سريع غليزان العازم على تعويض خسارة الجولة الماضية أمام اتحاد الجزائر. بأربع انتصارات متتالية وطمعا في تحقيق الخامس يأمل أولمبي المدية البقاء في ديناميكية الانتصارات أمام اتحاد بسكرة المنهزم أمام اتحاد بلعباس بملعب العالية والذي لا يملك خيارات كثيرة سوى الفوز .

باقي اللقاءات يواجه فيها نادي بارادو بدون مدربه المغادر حكيم مالك ، فريق شبيبة سكيكدة ، أما النصرية فتريد طي صفحة الإخفاقات مع المدرب بلال دزيري عندما استقبالهم لنجم مقرة المتواجد ضمن أسفل الترتيب.