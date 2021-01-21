تراجعت أسعار النفط، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مما أوقد مجددا جذوة مخاوف حيال الطلب مدفوعة بجائحة فيروس "كورونا"، لكن آمال التحفيز في الولايات المتحدة كبحت تراجع الأسعار.

وبحلول الساعة التاسعة صباحا وثلاثين دقيقة بتوقيت الجزائر، تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 32 سنتاً أو ما يعادل 0.6 % إلى 52.99 دولار للبرميل، بعد يومين من المكاسب التي حققها الخام بفضل توقعات بإنفاق ضخم للتخفيف من تداعيات "كوفيد-19" في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" 31 سنتاً أو ما يعادل 0.55 % إلى 55.77 دولار للبرميل.

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