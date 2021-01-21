أنهت تشكيلة أولمبي المدية آخر تحضيراتها تحسبا لمواجهة اتحاد بسكرة بملعب إمام إلياس ضمن مباريات الأسبوع التاسع من المحترف الأول وحذّر مدرب الأولمبي شريف حجّار لاعبيه من ردة فعل المنافس، الذي يملك تشكيلة متوازنة ويحسن كثيرا اللعب في الخلف والاعتماد على الهجمات المعاكسة.

حجّار دعا رفقاء القائد بلغوماري إلى ضرورة وضع الأرجل وعدم الاستهانة بالخصم وهو الذي سيكون متواجدا بملعب إلياس من أجل إحداث الديكليك.

لاعبو الفريق استوعبوا جيدا رسالة مدربهم وأكدوا وعيهم التام بحجم المسؤولية التي تنتظرهم وأنهم يعولون على تحقيق الفوز الخامس على التوالي، قبل التنقل إلى سطيف الثلاثاء القادم تحسبا لمواجهة الوفاق المحلي.