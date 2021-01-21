قال مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي أن التحضيرات التي قام بها فريقه تحسبا لمواجهة شباب قسنطينة كانت عادية، وأكد في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك : "حضرنا للمواجهة بطريقة عادية ، الخسارة الأخيرة لم تؤثر كثيرا على معنويات اللاعبين، صحيح أنها داخل الديار لكن عناصر الفريق عازمون على التدارك خلال المباراة القادمة ، لقاء شباب قسنطينة يعد ثالث لقاء كبير أو بحجم الداربي سنلعبه ، فيما يخص الغيابات سنفتقد لجحنيط وهو الذي سيعود الأسبوع القادم رفقة الحارس خيري ."

وأردف التقني التونسي:" لا أبدا لسنا في مرحلة الشك ، نحن بعيدون عنها تماما، يمكننا الحديث عن مرحلة الشك عندما تغيب النتائج ويكون الآداء متذبذبا ، على كل حال هدفنا يبقى جمع أكبر عدد من النقاط وخلال نهاية مرحلة الذهاب سنقوم بتقييم العمل الذي قمنا به ونرى أين وصلنا".

وبخصوص تدعيم التشكيلة السطايفية خلال فترة الميركاتو لم يخف نبيل الكوكي رغبته في ذلك بعدما تحدث مع الإدارة وأوضح بأنه يبحث عن مهاجم بصفات معينة ويكون أفضل من العناصر الحالية وفي حالة عدم وجود ذلك يرى أنه من الأفضل الاكتفاء بالشبان الموجودين حاليا وهم الذي يقدمون مستوى رائعا جدا ويتطورون من جولة لأخرى.