يتجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى مراسلة وزارة الشباب والرياضة بخصوص الوضع الصحي لفيروس كورونا حتى يتسنى لهيئة سيد علي خالدي الفصل نهائيا في قضية استئناف بطولة ما بين الجهات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية يتضمن هذا التقرير وضعية كرة القدم الوطنية خلال مرحلة الوباء، أي منذ عودة مباريات الرابطة الأولى، يوم 27 نوفمبر الفارط. وعلى أساس هذا التقرير، يرتقب أن تقدم الجهات الوصية، الضوء الأخضر، لعودة بطولة ما بين الجهات.

وسيتم تقسيم الأندية الـ 96 المنتمية لرابطة ما بين الجهات إلى 12 مجموعة، كل واحدة منها تضم ثمانية فرق، في حين ينتظر أن تنتهي هذه المنافسة يوم 19 جوان القادم.

وباتت بطولة ما بين الجهات تابعة للرابطة الوطنية للهواة، التي يترأسها يوسف بن مجبر، عقب تغيير نظام المنافسة الهرمي.