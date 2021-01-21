أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن تسجيل حادث دهس قطار متوجه نحو الثنية لشخص، على مستوى منطقة "كوريفة"، في بلدية الحراش بالجزائر العاصمة.

وأوضح بيان الشركة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن هناك اضطرابات وتأخرات في حركة سير القطارات على خط العاصمة-الثنية، بسبب وقوع حادث دهس لشخص أصيب بجروح خفيفة من طرف قطار متوجه نحو الثنية في حدود الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم بالحراش".

وعليه فإن حركة القطارات ستشهد اضطرابا وتأخرات على خط الجزائر العاصمة ـ الثنية خلال صبيحة اليوم.

وتذكّر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المواطنين، بأنه يمنع منعا باتا عبور أو السير على خط السكة الحديدية، وتدعوهم إلى استعمال الممرات الخاصة بالراجلين، وذلك تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث الأليمة. كما تتقدم الشركة باعتذاراتها لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث.