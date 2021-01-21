لا يتوانى اللاعبون العرب في ترك بصمتهم في مختلف الدوريات الأوروبية لكرة القدم، من خلال آدائهم ومساهمتهم الفعالة في تسجيل الأهداف.

فعلى مستوى الدوريات الخمس الأوروبية والبطولة الإنجليزية خاصة ينفرد المصري محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة الهدافين برصيد 13 هدفا متبوعا بالدولي الجزائري رياض بأربعة أهداف رفقة مانشستر سيتي.

في الدوري الإيطالي، يغّرد الظهير الأيمن النادي إنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، بصدارة قائمة أفضل الهدافين العرب في "الكالتشيو"، بـ6 أهداف.

وفي احصائيات لموقع "روسيا اليوم، يحتل مغربي آخر، وهو يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية، صدارة الهدافين العرب في الدوري الإسباني، برصيد 9 أهداف.

أما في فرنسا، يتصدر مهاجم نادي مونبلييه، الجزائري أندي ديلور، قائمة الهدافين العرب في "الليغ 1"، بـ9 أهداف.

في ألمانيا، اللاعبون العرب أقل توهجا، إذ أن التونسي إلياس السخيري، الذي يعتبر حاليا أفضل هداف في "البوندسليغا"، سجل ثلاثة أهداف فقط لفريقه كولن.