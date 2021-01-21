توفي، اليوم، محمد زاوي، اللاعب السابق لشبيبة تيارت ومولودية وهران، عن عمر ناهز 61 عاما، بمصلحة تصفية الدم بتيارت.

وكان محمد زاوي "أشول" صاحب القذفات اليسارية القوية من الجيل الثاني لفريق "الزرقة"، رفقة منصور جيلايلي وبن زينب واضح والمرحوم محمد بن شوشة، وغيرهم، لعب لصنف الأكابر لشبيبة تيارت وعمره 17 سنة، وتقمص ألوان مولودية وهران لموسمين (1978 إلى 1980)، واشتهر بهدفه من قذفة قوية من وسط الملعب في مرمى حارس شبيبة تيزي وزو الدولي عمارة في سنة 1979، بملعب 19 جوان بوهران، واستدعي للمنتخب الوطني في عهد المدرب الروسي "روكوف"، وشارك في معسكرين تحضريين.

وعانى الفقيد خلال السنوات الأخيرة من مرض عضال، أجبره على تصفية الدم آليا، ولقي تضامنا واسعا من قبل أصدقائه اللاعبين السابقين من بينهم الحارس عبد القادر حسيني وزهير بريك و"الحباش" أنصار شبيبة تيارت الذين عايشوه.

وأقامت سلطات ولاية تيارت دورة كروية "جيبلي" لمحمد زواي قبل 8 سنوات تقريبا، عرف حضور أزيد من 25 ألف مناصر في رقم لم تشهده ملاعب الوطن في مثل هذه المناسبات.