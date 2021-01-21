قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم ، الاتهامات التي تطال الوزارة باطلة لاسيما في ملف استيراد السيارات.

وفي إجابته على سؤال طرحه عليه عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، في جلسة الإجابة على الأسئلة الشفوية، اليوم الخميس، يخص عدم الترخيص باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات قال آيت علي بأن حملات مشبوهة انطلقت من مرسيليا للضغط على الوزارة في ملف استيراد السيارات المستعملة.

وأشار الوزير إلى وجود ضغوط بالداخل والخارج لفرض شروطهم.

وأكد فرحات آيت علي أن الوكلاء الأربعة الذين تم منحهم الاعتمادات المؤقتة لاستيراد السيارات استوفوا الشروط ورأس مال شركاتهم جزائري 100 بالمائة.