تمكنت إسعافات الوحدة الثانوية، للحماية المدنية، وادي أرهيو، بولاية غليزان منتصف الليل و36 دقيقة من ليلة الأربعاء إلى اليوم الخميس، من الإشراف والمساعدة على توليد امرأة وهذا بحي سيدي بوعبد الله بلدية وادي أرهيو حيث وجدت المرأة في حالة ولادة و تم قطع الحبل السري لتوأم من جنس ذكر وتحويل المرأة التي تبلغ من العمر 41 سنة رفقة التوأم إلى مستشفى أحمد فرنسيس وادي أرهيو في حالة عادية .

وفي السباق ذاته، تمكنت إسعافات وحدة القطاع غليزان وعلى الساعة السادسة و 42 دقيقة من الإشراف والمساعدة على توليد امرأة وهذا بحي الرق ببلدية غليزان حيث وجدت المرأة التي تبلغ من العمر 30 سنة في حالة ولادة وتم قطع الحبل السري للمولود وتحويل المرأة رفقة مولودها من جنس ذكر إلى مستشفى محمد بوضياف غليزان في حالة عادية.