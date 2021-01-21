أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبي الذي تسعى عدة فرق لإطلاقه.

وكشف بيان " الفيفا" الرسمي ، الصادر اليوم بأن اللاعبين يواجهون الاستبعاد عن كأس العالم في حال المشاركة مع أنديتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الذي حمل توقيع الرئيس جياني أنفانتينو وباقي رؤساء الاتحادات القارية" أي لاعب أو ناد يشارك في هذه المسابقة يواجه عقوبة عدم السماح له بالمشاركة في أي بطولة تنظمها الفيفا أو الاتحاد القاري التابع له.

وتعد الخطوة التي أقدم عليها الرئيس السويسري بمثابة رد على ما وصفه بتكهنات إعلامية سربت أخيرا حول إمكانية تنظيم بطولة من قبل أغنى أندية العالم.