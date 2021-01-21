أصيب 15 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة (رعايا أفارقة) بجروح متفاوتة الخطورة بينهم اثنين في حالة حرجة إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين مدينة إليزي وقرية فضنون، حسب ما علم اليوم الخميس لدى مصالح الحماية المدنية لولاية إليزي.

وحسب ذات المصدر فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة رباعية الدفع كانت تقل 15 شخصا من جنسيات مختلفة عند النقطة الكيلومترية 70 باتجاه قرية فضنون على مستوى الطريق الوطني رقم 3، ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة بينهم اثنين وصفت حالتهما بالحرجة .

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بالمركز المتقدم لفضنون لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى إليزي، فيما فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ظروف وملابسات هذا الحادث.