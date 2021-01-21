قال حارس اتحاد الجزائر ألكسيس قندوز أن مباراة الغد أمام أهلي برج بوعريرج بملعب 20 أوت تكتسي أهمية كبيرة.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية على الفايسبوك قال قندوز:" نسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات، تركيز الجميع منصب على العودة بنتيجة إيجابية خارج الديار ". وأضاف: "عندما تفوز يكون العمل أسهل خلال الأسبوع وبابتسامة".

مدرب نادي سوسطارة تيري فروجي لم يقلل هو الآخر من حجم وقيمة المواجهة موضحا: "عملنا بشكل جيد طيلة الأسبوع، استرجعنا قوانا، تركيزنا على أجواء التحضيرات انتهى، اليوم نفكر في اللقاء، علينا أن نكون متفائلين، أعرف أن المواجهة صعبة لكن علينا الاستثمار".

وختم كلامه بخصوص المباراة: "منذ بداية الموسم لعبنا أمام الأندية التي تتواجد أمامنا في الترتيب أما هذه المرة سنلعب ضد فريق خلفنا في الترتيب، اتحاد الجزائر كبير يقف وراءه الجمهور والمسيرون أما اللاعبين فكانت تنقصهم الثقة فقط ، ليس تيري فروجي وحده من قام بكل شيء بالعكس الجميع يعمل هنا وأنا جزء منهم."