قارب عدد الوكالات السياحية المترشحة لتنظيم عمرة موسم 1442 هجري واستعدادا لاستئناف هذا النشاط في انتظار توفر الظروف الملائمة وترخيص السلطات العليا بذلك، 500 وكالة مسجلة عبر البوابة الإلكترونية للديوان الوطني للحج و العمرة.

وحسب بيان لذات الهيئة فإن 470 وكالة سياحة وأسفار ترشحت عبر البوابة الإلكترونية للديوان "بوابة العمرة'' من أجل المشاركة في تنظيم عمرة موسم 1442 هجري، وسبق لـ 309 وكالات من بين الوكالات المترشحة المشاركة في تنظيم الموسم السابق وهو ما سيؤهلها " تلقائيا" للمشاركة في الموسم الجديد فور استئناف هذا النشاط و بعد توفر الظروف الملائمة و ترخيص السلطات العليا بذلك.

وقدر تعداد الوكالات التي تترشح لأول مرة بـ 161 وكالة، 95 منها حملت فعليا ملف الترشح عبر البوابة المستحدثة من قبل الديوان للتسهيل من عملية التسجيل، و قد تم قبول إلى غاية هذا الأسبوع ملف 80 وكالة فيما تم رفض 15 ملفا أخر.

وبالنسبة لعدد الوكالات السعودية المسجلة فقد بلغ 256 وكالة تم التعاقد مع 147 منها،

وفيما تعلق بتسليم التراخيص التي ستؤهل الوكالات السياحية لخوض موسم 1422 للعمرة فقد تم خلال الأسبوع الجاري، تسليم 277 ترخيصا، فيما يوجد 38 ترخيصا آخر قيد الانجاز.

هذا وأنهى الديوان الوطني للحج و العمرة إلى علم كافة الوكالات التي لم تتمكن من مباشرة إجراءات التسجيل وتقديم ملفات ترشحها لتنظيم موسم العمرة الجديد في الآجال المحددة سابقا ( 14 جانفي )، ومراعاة للظروف الاستثنائية التي طبعت النشاط في الموسم السابق، أنه تقرر تمديد أجال التسجيل في بوابة العمرة وإيداع ملفات الترشح إلى غاية 31 جانفي الجاري، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال .