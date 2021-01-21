وجه السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم انتقادات لاذعة لوزير الصناعة فرحات آيت علي بن براهم، ذهب إلى حد اتهامه بممارسة أعمال مشبوهة.

وقال السيناتور على هامش جلسة عمل بمجلس الأمة أن الوزير يعمل لصالح المستوردين.

وأضاف بخصوص رفض الوزير الكشف عن هوية المتعاملين المتحصلين عن رخص استيراد السيارات المؤقتة "بالأمس شاهدنا مدير المخابرات الخارجية بشحمه ولحمه وأما هوية هؤلاء فهي سرية".

ولمح المتحدث إلى أن الوزير ضرب عرض الحائط ملاحظات الوزير الأول التي حث فيها وزارة الصناعة على التعامل بكل شفافية مع ملف استيراد السيارات.