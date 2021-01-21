احتجت، مساء اليوم الخميس، نقابتا "السناباب" والاتحاد العام للعمال الجزائريين بمستشفى أحمد بن حتشي ببلدية مازونة في غليزان رافضين قرار تحويل مدير المؤسسة الاستشفائية إلى وجهة أخرى.

وقد اجتمع العشرات من مممثلي ومنخرطي النقابتين بساحة المستشفى معبرين عن رفضتهم التام لهذا القرار المفاجئ الذي اعتبروه تعسفيا، وأنه بوسعه زعزعة استقرار المؤسسة الاستشفائية. بالمقابل أشار بيان النقابتين أن هاته القرارات مبنية على أساس تصفية حسابات شخصية، والتي قد تؤدي إلى تدهور وعدم استقرار العمل والخدمات الصحية. وفي حديث مقتضب لـ"الخبر" كشف المحتجون أنهم سيصعدون الاحتجاج بداية من الأسبوع المقبل ما لم تعدل الوزارة الوصية عن قرارها هذا.