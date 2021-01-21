سجلت الجزائر 246 إصابة بفيروس "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة كشف عنها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس.

وانخفض عدد الحالات المسجلة بشكل طفيف مقارنة باليوم الماضي (265 إصابة)، حيث تبقى الوضعية الوبائية مستقرة خلال هذا الشهر بين 200 و300 إصابة.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي إلى 104852 حالة.

كما أعلن نفس المتحدث تسجيل 4 وفيات خلال نفس الفترة، رفعت العدد الإجمالي إلى 2853 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 71343 حالة بعد تعافي 216 مريضا في آخر 24 ساعة.

وأضاف نفس المصدر أن 31 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة بمختلف مستشفيات الوطن.