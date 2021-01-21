وجه، اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي تعليمات بتخصيص 6 قاعات أولمبية متخصصة إضافية لـ6 اتحاديات أولمبية بمركز تجمع الفرق الوطنية بفوكة لتمكين هذه الأخيرة من تحضير رياضييها، وكشف عن إسدائه لتعليمات لمدراء الشباب والرياضة عبر كل ولايات الوطن لتمكين المدارس من المعدات الرياضية بهدف تجسيد قرار بعث الرياضة المدرسية الذي صادقت عليه الحكومة.

وأوضح الوزير سيد علي خالدي خلال زيارة عمل وتفقد قادته اليوم إلى قطاعه بولاية تيبازة رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، أنه أسدى تعليمات بضرورة الإسراع في إتمام أشغال مبنى الإيواء بمركز تجمع المنتخبات الوطنية ببلدية فوكة في تيبازة قبل نهاية شهر أفريل 2021، وكذا المبنى الثاني قبل نهاية السداسي الثاني لسنة 2021، مع إعطاء أوامر بتخصيص 6 قاعات أولمبية متخصصة إضافية لـ6 اتحاديات رياضية أولمبية لتمكين كل الاتحاديات الرياضية الأولمبية من تحضير رياضييها. وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بقرار إعادة بعث الرياضة المدرسية والجامعية الذي صادقت عليه الحكومة، تم تزويد 100 مدرسة بولاية تيبازة خاصة بمناطق الظل بالمعدات الرياضية المدرسية لإعادة بعث الرياضة المدرسية وترقية هذه الأخيرة، لافتا إلى أمر مدراء الشباب والرياضة عبر الولايات الـ48 لتعميم هذه العملية عبر الوطن.

وفيما يخض الشباب، وبهدف التسيير التشاركي لدور الشباب بالشراكة مع الحركة الشبانية الجمعوية، أشرف الوزير على التوقيع على اتفاقية إسناد التسيير الكلي لمركز الترفيه العلمي لجمعية علمية بولاية تيبازة، مشيرا إلى أن الهدف هو تطوير الأنشطة العلمية بدور الشباب وترقية الجمعيات الشبانية وخاصة دور الشباب وإصلاح نمط تسييرها وعصرنة برامجها البيداغوجية.

من جهتها، دعت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة رياضيي النخبة إلى العمل والتحضير الجيد " خاصة ونحن على أبواب الاستحقاقات الهامة وهي ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها الجزائر وكذا الألعاب الأولمبية". وأشارت إلى أن الرياضيين لديهم كل المنشآت والإمكانيات اللازمة التي قالت أنها كانت تتمنى عندما كانت رياضية أن تجد منشآت كتلك المتوفرة اليوم للرياضيين.