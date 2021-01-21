سيكون المنتحب الوطني لأقل من 17 عاما هذا الأحد مع مواجهة هامة ضد نظيره التونسي من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لذات الفئة المقررة بالمغرب.

وضمن دورة شمال إفريقيا المقامة حاليا بالجزائر، حقق المنتخب التونسي، اليوم، فوزا صعبا جاء في الدقائق الأخيرة ضد المنتخب الليبي بنتيجة هدفين لهدف، فيما سبق لـ"الخضر" الفوز على الليبيين يوم الثلاثاء الماضي بثلاثة أهداف لهدفين.

وعلى ضوء هذه النتائج فإن أشبال المدرب لاسات سيلعبون هذا الأحد على احتمالين في المواجهة ضد "التوانسة" بملعب 5 جويلية، الفوز أول التعادل الذي يكفي زملاء المتألق زلياني من أجل تحقيق الهدف المنشود من طرف "الفاف"، فيما سيكون نسور قرطاج مطالبين بالفوز لا غير.