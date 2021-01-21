طمأن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، اليوم الخميس، جمهور نادي أي سي ميلان الإيطالي بقرب عودته إلى الميادين.

وكتب بن ناصر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " يا رفاق، لا أطيق الانتظار للعودة إلى الميادين وبذل كل شيء من أجل القميص .. القليل من الصبر".

للتذكير يغيب بن ناصر عن تشكيلة متصدر الدوري الإيطالي منذ أكثر من شهر بعد إصابته خلال لقاء بارما في إطار الجولة 11 من "الكالشيو" يوم 13 ديسمبر الماضي.

وأكدت الصحافة الإيطالية أن بطل إفريقيا مع "الخضر" يتدرب على انفراد حاليا، وسيغيب عن قمة الجولة الـ19 ضد أتالانتا هذا السبت، كما سيضع مواجهة الداربي ضد الإنتر في إطار ربع نهائي كأس إيطاليا الثلاثاء المقبل، حيث من المنتظر أن يلتحق بمقابلة بولونيا في الدوري يوم 30 جانفي.