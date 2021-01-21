أكد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية راجع أساسا إلى ارتفاع الأسعار العالمية والتكاليف اللوجستية.

وخلال لقاء صحفي نشطه على هامش مداخلته في جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أشار الوزير إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد في السوق الوطنية راجع إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية على المستوى العالمي والتكاليف اللوجستية وانخفاض قيمة الدينار.

من جهة أخرى قال رزيق أن أسعار المواد الأساسية لم ترتفع خاصة بفضل المراقبة اليومية لمصالح الوزارة".

وأوضح الوزير قائلا "لم تطرأ أي زيادة في أسعار المواد الأساسية، لكن الزيادة في أسعار بعض المواد الأخرى تعود أساسا إلى ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع التكاليف اللوجستية، وانخفاض الدينار"، مؤكدا أن وزارة التجارة تراقب يوميا تطورات الأسعار وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المضاربين.