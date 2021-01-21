أعلن نادي الوكرة القطري، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب الجزائري عبد النور بلحوسيني بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم.

وجاء في منشور على الحساب الرسمي للنادي القطري في "التويتر": "تعاقد جهاز كرة القدم بنادي الوكرة مع اللاعب الجزائري عبد النور بلحسيني للدفاع عن شعار الموج الأزرق خلال الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي".

وأضاف "سيحل بلحسيني في قائمة الفريق الوكراوي بديلًا للاعب الأسباني كريستيان سيبايوس الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين".

وكان بلحوسيني الذي تألق مع نادي اتحاد بلعباس الموسم الماضي قد انتقل أواخر شهر جويلية الفارط إلى أم صلال القطري.

ولم تكن أول تجربة احترافية لصاحب 23 عاما موفقة حيث أعلن النادي القطري فسخ العقد الذي يربطه ببلحوسني في 4 جانفي الحالي.

للتذكير يضم نادي الوكرة لاعبا جزائريا آخر هو المهاجم محمد بن يطو الذي يعتبر هداف الفريق.