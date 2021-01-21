كشف المفتش الجهوي "مراقب الشرطة موسى بلعباس"على ان مجهودات مصالح أمن ولايات الجنوب الغربي من أجل محاربة الجريمة والحفاظ على أمن المواطن قد حققت في إنجاز القضايا بنسبة تجاوزت 82 % خلال السنة الماضية .

وجاء دالك في ندوة صحفية حول حصيلة مصالح الشرطة لناحية الجنوب الغربي خلال سنة 2020 تمت بتقنية التحاضر. حيث أكد انه فيما يخص قضايا جرائم القانون العام تم تسجل 3761 قضية أنجز منها 3090 قضية مركزا على القضايا المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بإحصاء 532 قضية، وحجز 05 طن و11 كلغ و531.48غ من الكيف المعالج و03.20غرام من مادة الكوكايين، إضافة إلى 517358 قرص مهلوس مع توقيف 784 شخص , وفيما يتعلق بالإجراءات الردعية حول الحجر الصحي تم تسجيل 5351 مخالفة عدم وضع الكمامة .



11615 مخالفة متعلقة بعدم الإلتزام بالحجر الصحي مع وضع 2689 مركبة و896 دراجة نارية و7203 مخالفة متعلقة بممارسة الأنشطة التجارية من بينها 2745 مخالفة خاصة بعدم الالتزام بقواعد السلامة و219 مخالفة خاصة بعدم إحترام شروط النظافة والتعقيم ,كما كشف المفتش الجهوي عن تلقي مصالحه 43293 مكالمة هاتفية منها 15974 للخط الاخضر 1548 و14366 مكالمة بالنسبة لخط النجدة 17، بمجموع 13951 تدخل لقوات الشرطة.