ستشهد العديد من الأحياء بغرب العاصمة انقطاعا في التيار الكهربائي من 24 إلى 26 يناير بسبب أشغال صيانة المحطات الكهربائية, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لمديرية توزيع الكهرباء لبولوغين.



و من المنتظر أن يسجل الانقطاع الأول يوم الأحد 24 يناير من 09:00 إلى 16:00 و سيخص الأحياء : حي 86 مسكنا طريق بني مسوس و تعاونية جنان ببلدية دالي ابراهيم و حي 1080 مسكن اجتماعي تشاركي سمروني ببلدية أولاد فايت جزئيا.



و هذا الحي سيكون معنيا أيضا بالانقطاع الثاني الذي سيسجل يوم الاثنين 25 يناير من 9:00 إلى 16:00 و الذي سيخص أيضا حي بوسكول ببلدية بوزريعة.



و حسب ذات المصدر سيسجل انقطاع آخر في التيار الكهربائي يوم الثلاثاء 26 يناير على مستوى حي 1080 مسكن اجتماعي تشاركي سمروني ببلدية أولاد فايت جزئيا و ذلك من 9:00 إلى 16:00.



و لمزيد من المعلومات تضع شركة التوزيع للوسط ومديرية توزيع الكهرباء لبولوغين التابعة للمؤسسة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز الرقم 3330 تحت تصرف الزبائن و تعتذر على الازعاج الذي قد يسببه هذا الانقطاع في التيار الكهربائي.