انقطاع في التيار الكهربائي ببعض أحياء العاصمة
ستشهد العديد من الأحياء بغرب العاصمة انقطاعا في التيار الكهربائي من 24 إلى 26 يناير بسبب أشغال صيانة المحطات الكهربائية, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لمديرية توزيع الكهرباء لبولوغين.
و من المنتظر أن يسجل الانقطاع الأول يوم الأحد 24 يناير من 09:00 إلى 16:00 و سيخص الأحياء : حي 86 مسكنا طريق بني مسوس و تعاونية جنان ببلدية دالي ابراهيم و حي 1080 مسكن اجتماعي تشاركي سمروني ببلدية أولاد فايت جزئيا.
و هذا الحي سيكون معنيا أيضا بالانقطاع الثاني الذي سيسجل يوم الاثنين 25 يناير من 9:00 إلى 16:00 و الذي سيخص أيضا حي بوسكول ببلدية بوزريعة.
و حسب ذات المصدر سيسجل انقطاع آخر في التيار الكهربائي يوم الثلاثاء 26 يناير على مستوى حي 1080 مسكن اجتماعي تشاركي سمروني ببلدية أولاد فايت جزئيا و ذلك من 9:00 إلى 16:00.
و لمزيد من المعلومات تضع شركة التوزيع للوسط ومديرية توزيع الكهرباء لبولوغين التابعة للمؤسسة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز الرقم 3330 تحت تصرف الزبائن و تعتذر على الازعاج الذي قد يسببه هذا الانقطاع في التيار الكهربائي.