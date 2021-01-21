أدانت الجزائر “بشدّة” التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا اليوم سوقًا شعبيًا في بغداد وخلّفا العديد من الضحايا والعشرات من المصابين، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس.



وجاء في البيان نفسه، أن الجزائر “تُدين بشدّة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا يوم 21 جانفي 2021 سوقًا شعبيًا في بغداد وخلّفا العديد من الضحايا والعشرات من المصابين من أبناء الشعب العراقي الأبرياء”.



وأضاف البيان أنه “وعلى إثر هذا العمل الإرهابي الجبان، تعبّر الجزائر عن تضامنها مع العراق الشقيق، وتؤكّد الوقوف إلى جانبه في حربه ضد كافة أشكال الإرهاب والتطرف ودعمها له في التصدّي لكل المحاولات التي تسعى لزعزعة أمنه واستقراره”.



وتتقدم الجزائر -حسب المصدر نفسه-“بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا وذويهم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”. كما تجدد “موقفها الثابت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، وتؤكّد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للقضاء على هذه الآفة المقيتة”.