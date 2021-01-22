توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، اضطرابا جويا يجتاح شمال البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة للموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية غربية إلى جنوبية غربية، تصل سرعتها إلى 60 و70 كم/سا، وقد تصل أحيانًا أو تتجاوز 80 كم/سا، على ولايات: تلمسان، عين تموسنت، وهران، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، معسكر، غليزان، تيارت، تسمسيلت، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، وبومرداس، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من زوال اليوم الجمعة، إلى غاية منتصف الليل.

وأشار تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، إلى هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 و70 كلم/سا، على ولايات: جيجل، بجاية، تيزي وزو، المدية، سيدي بلعباس، سكيكدة، عنابة والطارف، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة إلى غاية الساعة الثالثة من صباح الغد السبت.

فيما نبه نفس المصدر، إلى أمطار غزيرة رعدية، على ولايات: تيبارة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، ڨالمة والطارف، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد السبت.

والكمية المتساقطة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.