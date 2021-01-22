توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، اضطرابا جويا يجتاح شمال البلاد.

وأشار تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، إلى هبوب رياح قوية على ولايات: جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسلت، الشلف، تيارت، مستغانم، غليزان، معسكر، وهران، عين تيموشنت وتلمسان، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة إلى غاية منتصف الليل.

ووفق المصدر فإن سرعة الرياح ستتراوح بين 60 و70 كم/سا.

فيما نبه نفس المصدر، إلى أمطار غزيرة رعدية، على ولايات: تيبارة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية وجيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، ڨالمة والطارف، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد السبت.

والكمية المتساقطة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.