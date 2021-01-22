نفت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، المعلومات التي نشرتها صحيفة تايمز حول وجود مناقشات داخل الحكومة بشأن إلغاء الألعاب الأولمبية، مؤكدة استضافتها لأولمبياد طوكيو هذا العام في الموعد المحدد.

وأكدت اليابان التزامها "بتنظيم ألعاب آمنة" في ظل مخاوف اليابانيين من أن قدوم الرياضيين سينشر فيروس كورونا بوتيرة أسرع.

وأكد متحدث باسم الحكومة اليابانية أن "لا صحة" لتقرير صحيفة تايمز حول وجود مناقشات داخل الحكومة بشأن إلغاء الألعاب الأولمبية.

وكانت التايمز قد أشارت، نقلا عن عضو كبير بالائتلاف الحاكم لم تكشف عن هويته، إلى أن تركيز الحكومة الآن ينصب على استضافة طوكيو للأولمبياد في الموعد المتاح التالي وهو عام 2032. ونفى مانابو ساكاي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي اليوم "بشكل قاطع هذا التقرير".

إلى ذلك، أشارت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو إلى أنه لا يوجد أي حديث عن إلغاء أو تأجيل الأولمبياد ويجب تقديم اعتراض على تقرير تايمز. من جهتها، نفت اللجنة المنظمة للأولمبياد التقرير وقالت إن كل شركائها ومن بينهم الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية "يركزون تماما" على استضافة الألعاب في موعدها.

وأبلغ مصدر في اللجنة المنظمة رويترز: "من المؤسف أن نرى صحيفة تايمز تنشر مثل هذه القصص الشبيهة بالصحف الصفراء نقلا عن مصدر غير موثوق به".

وأضاف المصدر "الحكومة ملتزمة بتنظيم ألعاب آمنة، ونستمد الشجاعة دائما من تفانيها في العمل".