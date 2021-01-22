كشف وزير الطاقة ، عبد المجيد عطار، أن الصعود التراكمي لأسعار النفط العالمية مرتبط بإجراءات منظمة "أوبك+" وتطورات ظهور لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال عطار في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن اجتماعات "أوبك+" الأخيرة الممتدة بين نوفمبر وديسمبر ساهمت في تثبيت واستقرار أسعار النفط العالمية.

وأوضح عطار في هذا الصدد: "ظلت أسعار النفط مستقرة بالرغم من الموجة الجديدة لفيروس كورونا التي ضربت العالم ، وهذا يدل على فعالية الإجراءات المتخذة من قبل "أوبك+" بعد اجتماعات ومفاوضات صعبة وطويلة".

وأضاف قائلا إن "استقرار السوق سيعتمد على إيجاد لقاحات ضد فيروس كورونا ونجاح حملات التطعيم التي بدورها سيكون لها تأثير على عمليات انتقال البشر بين الدول أي سيكون مرتبطا بمجال النقل الجوي الذي يعد مصدرا مهما في استهلاك الوقود". واعتبر وزير الطاقة أنه متفائل بشأن تثبيت سعر برميل النفط بين 55 و60 دولار أمريكي، مشيرا إلى أن ذلك متصل بتطوير برامج التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى قرارات منظمة "أوبك+" وموقف المملكة العربية السعودية من تخفيض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا الذي سيكون أساسيا في هذه الخطوة.

واستبعد عطار أن يكون تدفق النفط الليبي نتيجة على انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن إنتاج ليبيا يبلغ 1.1 مليون برميل ولا يمكنها إنتاج أكثر من ذلك بسبب الحرب والأضرار التي لحقت بالآبار والحقول النفطية.