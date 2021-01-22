ذكر تقرير إخباري صهيوني أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات والبحرين في الفترة من 9 إلى 11 من الشهر المقبل.

وذكر موقع "واللا" الإخباري الصهيوني في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، أنه من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي في التاسع من فيفري المقبل ويلتقي الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في اليوم التالي. وأضاف التقرير أن نتنياهو سوف يعقد اجتماعات سياسية في أبو ظبي وأخرى اقتصادية في دبي.

وتابع المصدر ذاته، أن نتنياهو سوف يتوجه مباشرة من الإمارات إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.

يذكر أنه في نهاية ديسمبر الماضي، أرجأ نتنياهو رحلته إلى الإمارات والبحرين، والتي كان من المقرر أن تتم في الأسبوع الأول من جانفي الجاري، وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بإغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.