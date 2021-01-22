عقدت وزارة الفلاحة اجتماعا على مستوى الأمناء العامين لوزارتي الفلاحة والتجارة، لمناقشة أزمة توزيع الحليب.

وأوضحت وزارة الفلاحة في بيان لها، أن الاجتماع خصص لدراسة ومناقشة مشروع خريطة توزيع الحليب المبستر.

وقالت الوزارة أن الإجراءات المتخذة ستصب في صالح كل من الملبنة والموزعين، حيث تم التركيز على مختلف الجوانب المتعلقة بتحسين عملية توزيع حليب الأكياس المدعم في مختلف مناطق الوطن، خاصة بين البلديات، مع ضمان الحفاظ على مبدأ تقليص المسافات بين مركز الإنتاج أي الملبنة ومسار أو محيط التوزيع من جهة ثانية.