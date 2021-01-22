تعقد الجمعيات العامة العادية والانتخابية الخاصة بالاتحاديات الرياضية الوطنية، قبل تاريخ 15 أبريل 2021 كأقصى أجل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة الشباب والرياضة.

وأفادت الوزارة في مذكرة منهجية متعلقة بمسار تجديد هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الوطنيين أن "الفاصل الزمني بين الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية مدته 15 يوما كأقصى حد".

وفي اجتماع له يوم الخميس مع الأمناء العامين وممثلي الاتحاديات الرياضية الوطنية، شدد مدير الرياضات، محمد جيراوي، على ضرورة احترام الإجراءات القانونية المعمول بها تفاديا لأي عقوبات.

وفي ظل تفشي جائحة كورونا، شدد جيراوي على "ضرورة التقيد بالقواعد الصحية والتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي". وفي هذا الصدد، نصحت الوصاية، بضرورة "إعطاء الأولوية في استعمال المنشآت الرياضية التابعة لقطاع الشباب والرياضة لعقد الجمعيات العامة والتي يجب أن تتوفر فيها كل شروط السلامة الصحية ، فمن المجدي اختيار الفضاءات الكبيرة لا سيما قاعات الرياضة والمساحات المفتوحة".

من جهة أخرى، اعتبرت الوزارة أن قرارات توقيف أعضاء الجمعيات العامة للاتحادات الرياضية قبل تاريخ 8 يونيو 2020 "لا يؤخذ بعين الاعتبار تطبيقا للمنشور رقم 264 المؤرخ في 8 يونيو 2020 المتعلق بمسار تجديد عهدة الهيئات الرياضية الوطنية".