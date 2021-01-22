تجاعيد الوجه من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء مع التقدم في العمر، ولهذا من المهم الاهتمام بالبشرة في وقت مبكر، وعند وجود التجاعيد من المهم البحث عن الوصفات الطبيعية المميزة التي تساعد على التخلص من العلامات الدقيقة والتجاعيد التي توجد على البشرة.

أبرز الوصفات الطبيعية للتخلص من تجاعيد البشرة:

1. وصفة زيت الزيتون للتخلص من التجاعيد: يعتبر زيت الزيتون من الزيوت المهمة للبشرة، حيث إنه يحتوي على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أفضل الفيتامينات المهمة التي تساعد على الوقاية من التجاعيد.

يتم خلط ملعقة من زيت الزيتون مع نصف ملعقة من العسل وقطرات من الغلسرين، ويتم تقليب المكونات مع بعضها.

يوضع الخليط على البشرة مع التدليك، ثم تشطف البشرة بعدها بالماء الفاتر 2. وصفة الألوفيرا (الصبار) للتخلص من التجاعيد: الألوفيرا يساعد على القضاء على التجاعيد التي تظهر على البشرة، لأنه يحتوي على حمض الماليك.

يتم استخدام هلام الألوفيرا من خلال تدليك البشرة به، ويتم تركه لمدة 10 دقائق، ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

3. وصفة خل التفاح للتخلص من التجاعيد: يساعد خل التفاح على الحفاظ على البشرة من التجاعيد والعلامات الدقيقة، والمساعدة في علاجها، حيث إنه يقوم بموازنة حموضة الجلد. يتم خلط ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من العسل، والقليل من مرطب البشرة وتقلب الوصفة جيدا حتى تمتزج.

يوضع الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم يتم شطفها بالماء الفاتر.

تجفف البشرة ويتم ترطيبها باستخدام أحد أنواع المرطبات الجيدة للبشرة، يتم تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

4. وصفة الزنجبيل للتخلص من التجاعيد: من المعروف أن الزنجبيل يحتوي على مضادات الأكسدة القوية، والتي بدورها تساعد على تأخير ظهور تجاعيد البشرة.

يتم خلط ملعقة من الزنجبيل المفروم مع ملعقة من العسل.

يوضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة تقريبا، مع الحرص على إبعاد الخليط عن منطقة العين. تغسل البشرة بالماء الفاتر ويتم تجفيف البشرة برفق.

تكرر هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على أفضل النتائج لبشرة خالية من التجاعيد.

5.وصفة اللوز للتخلص من التجاعيد: اللوز من أنواع المكسرات الرائعة التي تساعد على الحفاظ على نضارة البشرة، ومقاومة التجاعيد بكفاءة عالية مما يمنع ظهورها على البشرة.

يتم نقع 5 حبات من اللوز ليلة كاملة، ويتم وضعها في الخلاط مع 2 ملعقة كبيرة من الحليب ونصف ملعقة صغيرة من العسل.

يوضع الخليط على البشرة والرقبة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة. تغسل البشرة بالماء الفاتر، وتستخدم هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

6. وصفة عسل النحل للتخلص من التجاعيد: عسل النحل من المكونات الرائعة التي لها دور في حماية البشرة من المشكلات، خاصة التخلص من علامات تقدم السن.

يضاف 2 ملعقة من عسل النحل إلى كريم البشرة. يتم وضعه على البشرة مع التدليك بحركة دائرة، ونتركه لمدة نصف ساعة ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.

من الممكن استخدام هذه الوصفة مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.