توفي مساء أمس، الطبيب قارة مصطفى حسان عن عمر نهاز 85 سنة وهذا بعد مرض عضال ألزمه الفراش عدة أشهر.

ويعد الفقيد عميد الأطباء في الجزائر وأول من فتح مستشفي خاص وذلك سنة 1969، وعن هذا قال الفقيد خلال الذكرى الخمسون لافتتاح المستشفى أن هذا القرار جاء بالحاح من سكان المدينة الذين ناشدوه بفتح عيادة للاستشفاء والتي كان يقصدها الجميع نظرا لما تقدمه من خدمات أغلبها مجانية بسبب الوضع الاجتماعي آنذاك.

ويشهد للفقيد تفانيه في الدفاع عن سكان المدينة والذين انتخبوه في أول مجلس شعبي بعد الاستقلال. كما يشهد للفقيد بخصاله الحميدة و مساعدته للفقراء و الجمعيات الخيرية كما أنشأ ابنه الطبيب قارة وهيب جمعية الخير بلا حدود بدعم من الفقيد.