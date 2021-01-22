أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، عشية أمس، الخميس ، بإيداع أمين خزينة بالوكالة البنكية رقم 813 التابعة للبنك الوطني الجزائري بحي حقل مارس في بلدية عنابة ، الحبس المؤقت، مع الأمر بإخضاع رئيس المصلحة بذات الوكالة البنكية على الرقابة القضائية، بتهمة إختلاس مبالغ هامة من العملة الصعبة من حسابات الزبائن.

واعترف المشتبه فيه، أمام قاضي التحقيق، حسب مصادرنا، بالأفعال المنسوبة إليه، حيث كان يقتطع دوريا من الحسابات البنكية بالعملة الصبعة" الاورو" الخاصة بالعديد من دون علمهم.

اكتشاف أمر المشتبه فيه، جاء إثر شكاوى وردت إلى إدارة البنك الوطني الجزائري لناحية عنابة، مفادها تعرض مجموعة من حسابات الزبائن بالبنك لعملية إختلاس لمبالغ هامة من العملة الصعبة، ما تطلب من إدارة البنك التعجيل بفتح تحقيق إداري ، وإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، لمعرفة مصدر هذه الإختلالات البنكية و كشف الجهة التي قامت بالاختلاس.

وأضافت مصادرنا، أن الشروع في سماع موظفي الوكالة البنكية رقم 813 ، بداية بأمين الخزينة، كشف من الوهلة الاولى، المشتبه فيه، و الفاعل الرئيسي المعني بعملية الإختلاس، حيث إعترف بسحبه و اختلاسه على مراحل لما يفوق 80 الف أورو من الحسابات البنكية الخاصة بالزباىن.