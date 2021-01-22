سجلت الجزائر 272 إصابة بفيروس "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة كشف عنها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة.

وارتفع عدد الحالات المسجلة بشكل طفيف مقارنة باليوم الماضي (246 إصابة)، حيث تبقى الوضعية الوبائية مستقرة خلال هذا الشهر بين 200 و300 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي 105124 حالة.

كما أعلن نفس المتحدث تسجيل 3 وفيات خلال نفس الفترة، رفعت العدد الإجمالي إلى 2856 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 71552 حالة بعد تعافي 209 مريضا في آخر 24 ساعة.