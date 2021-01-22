قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" لبطيوة (وهران) بتصدير 7 آلاف طن من الأسلاك الحديدية إلى موريتانيا، حسبما أستفيد يوم الجمعة لدى خلية الاتصال لذات المركب.

وقد تم نقل هذه الحمولة ضمن عملية التصدير الثانية لمختلف منتجات المركب برسم العام الجاري الخميس انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء نواكشوط بموريتانيا، كما أوضح نفس المصدر.

للتذكير فقد تم مع بداية الشهر الجاري تصدير 7 آلاف طن من حديد البناء انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء شمال فليت ببريطانيا.

ومن المرتقب تصدير خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 100 ألف طن من مختلف المنتجات الحديدية منها 4 آلاف طن من حديد البناء إلى السنغال و1.000 والبنين و82 ألف طن من نفس المنتج إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، كما أشير إليه.

وستسمح عمليات التصدير التي تندرج في إطار برنامج الشركة بتحقيق مداخيل في حدود 60 مليون دولار، وفق خلية الاتصال لذات المركب.