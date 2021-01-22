شهد، اليوم، طريق زوي بمدينة خنشلة تواجدا مكثفا لعناصر الشرطة الذين تلقوا مكالمة عن العثور على جمجمة إنسان ليتنقلوا إلى عين المكان رفقة عناصر الشرطة العلمية لمعينتها.

المواطنون الذين مروا على الطريق المسمى طريق زوي بعاصمة الولاية لاحظوا جمجمة إنسان على الطريق ليبلغوا مصالح الشرطة التي أوفدت عناصرها إلى عين المكان المطوق.

وتم استدعاء عناصر الشرطة العلمية لمعاينة هذه الجمجمة التي يتحدث البعض عن إخراجها من مقرة الفرنسيين المتواجدة في ذات المكان.

في حين يؤكد آخرون أنها أحضرت من مكان آخر وتم رميها قرب المقبرة، فيما ذهب آخرون إلا أنها استخرجت من مقبرة حديثة من مكان ما لممارسة السحر والشعوذة .

وفي انتظار ما سيؤول إليه التحقيق المفتوح الذي سيتم تحديد العمر الزمني لها، والشروع في البحث في مقبرة الفرنسيين عن أي قبر تم نبشه للتأكد من أن الجمجمة أخرجت من قبر من القبور، أو تم إحضارها من مكان آخر.