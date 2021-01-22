عمق وفاق سطيف، اليوم الجمعة، الفارق عن ملاحقيه في صدارة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد عودته بالفوز من قسنطينة أمام الشباب المحلي.

استعاد أشبال المدرب الكوكي توازنهم بعد خسارة مولودية الجزائر في الأسبوع الماضي، حيث جاء انتصار النسر السطايفي بفضل هدف قندوسي في الدقيقة 17.

وابتعد الوفاق في الصدارة برصيد 22 نقطة وبفارق أربعة نقاط عن الوصيف مولودية الجزائر (18 نقطة) الذي تعثر بملعب 5 جويلية ضد جمعية عين مليلة بنتيجة ثلاثة أهداف في كل شبكة.

في مقابلة أخرى، يواصل أولمبي المدية نتائجه الرائعة بداية هذا الموسم محققا فوزه الخامس على التوالي جاء هذه المرة ضد اتحاد بسكرة (1-0)، ما جعله يرتقي إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

في بقية النتائج، استعاد حامل اللقب شباب بلوزداد نشوة الانتصارات بعد عودته من غليزان بالنقاط الثلاثة، فيما واصل اتحاد الجزائر استفاقته محققا رابع فوز على التوالي مرتقيا للمركز الثامن بـ14 نقطة، أما داربي الغرب بين مولودية وهران وأولمبي الشلف فانتهى لـ"الحمراوة" بهدف لصفر.

النتائج كاملة:

سريع غليزان - شباب بلوزداد 0 - 1

نصر حسين داي - نجم مقرة 1 - 1

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 2 - 1

نادي بارادو - شبيبة سكيكدة 3 - 0

شباب قسنطينة - وفاق سطيف 0 - 1

أولمبي المدية - اتحاد بسكرة 1 - 0

مولودية الجزائر - جمعية عين مليلة 3 - 3

اتحاد بلعباس - وداد تلمسان 2 - 3

أهلي برج بوعريريج - اتحاد الجزائر 0 - 1

مولودية وهران - أولمبي الشلف 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 22 9

2. مولودية الجزائر 18 8

3. أولمبي المدية 16 8

4. شباب بلوزداد 15 7

--. جمعية عين مليلة 15 9

--. مولودية وهران 15 9

--. شبيبة القبائل 15 9

8. شبيبة الساورة 14 8

--. اتحاد الجزائر 14 9

10. أولمبي الشلف 13 9

11. نادي بارادو 12 9

12. سريع غليزان 9 9

13. شبيبة سكيكدة 8 9

--. اتحاد بسكرة 8 9

--. اتحاد بلعباس 8 9

16. شباب قسنطينة 7 8

--. نصر حسين داي 7 9

--. وداد تلمسان 7 9

19. نجم مقرة 6 9

20. أ. برج بوعريريج 2 9.