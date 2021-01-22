تمكن فريق أولمبي المدية وبصعوبة كبيرة من تحقيق فوزا خامسا، بهدف دون رد من تسجيل كموخ في الدقيقة 76 أمام الضيف اتحاد بسكرة على أرضية ميدان الشهيد إمام الياس، في مباراة قال عنها حجار كانت صعبة أمام فريق جاء الى المدية من أجل تحقيق نتيجة ايجابية وإحداث الديكليك، بسبب النتائج السلبية التي حققها.

وأضاف حجار أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز في الشوط الأول إلا أن رفقاء لغوماري خانهم التركيز و ضيعوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وكان لزاما على الطاقم الفني إحداث تغييرات في الشوط الثاني، خاصة وأن لاعبوا الإتحاد امنوا بإمكانية العودة بنقطة التعادل على الاقل فإضطر ححار الى قحام كل من داداش والطيب على مستوى الخط الأمامي، الذي انتعش و تمكنا من تسجيل هدف التقدم عن طريق كموخ، الذي كان يشكو من إصابة.

واعتبر مدرب الأولمبي أن هذا الفوز كان ثمينا لفريقه رغم الأزمة المالية الخانقة، التي يتخبط فيها الفريق وحرمت لاعبيه من تلقي مستحقاتهم.

كما أن الفوز سيكون حافزا للأاولمبي الذي تنتظره مباراة صعبة الثلاثاء المقبل بسطيف أمام الوفاق المحلي، وهي المباراة التي ستكون الأخيرة يقول حجار الذي أكد للخبر أنه سينسحب من العارضة الفنية للأولمبي ما لم تتوصل إدارة الرئيس بوقلقال الى إيجاد حل للأزمة المالية، وبهذا الفوز يرتقي الأولمبي الى المركز الثالث بمجموع 16 نقطة.