تمكن فريق أولمبي المدية وبصعوبة كبيرة من تحقيق فوزاخامسا بهدف دون رد من تسجيل كموخ في الدقيقة 76 أمام الضيف اتحاد بسكرة على أرضية ميدان الشهيد إمام الياس، في مباراة قال عنها حجار أنها كانت صعبة أمام فريق جاء الى المدية من أجل تحقيق نتيجة ايجابية وإحداث الديكليك، بسبب النتائج السلبية التي حققها مؤخرا.

وأضاف حجار أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز في الشوط الأول إلا أن رفقاء لغوماري خانهم التركيز وضيعوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وكان لزاما على الطاقم الفني إحداث تغييرات في الشوط الثاني، خاصة وأن لاعبوا الإتحاد آمنوا بإمكانية العودة بنقطة التعادل على الأقل فاضطر حجار إلى قحام كل من داداش والطيب على مستوى الخط الأمامي، الذي انتعش وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق كموخ، الذي كان يشكو من إصابة.

واعتبر مدرب الأولمبي أن هذا الفوز كان ثمينا رغم الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الفريق وحرمت لاعبيه من تلقي مستحقاتهم، كما أنه سيكون حافزا للأاولمبي الذي تنتظره مباراة صعبة الثلاثاء المقبل بسطيف أمام الوفاق المحلي، وهي المباراة التي قد تكون الأخيرة لحجار الذي أكد لـ"الخبر" أنه سينسحب من العارضة الفنية للأولمبي ما لم تتوصل إدارة الرئيس بوقلقال الى إيجاد حل للأزمة المالية.

وسمح الفوز لأبناء التيطري من الارتقاء الى المركز الثالث بمجموع 16 نقطة.