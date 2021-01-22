رفض شريف ملال، رئيس نادي شبيبة القبائل الاعتراف بالإجراءات القضائية التي باشرها خصومه لتنحيته من منصبه الذين أرسلوا له عن طريق محضر قضائي، صباح أمس الخميس، إشعار لحضور أشغال جمعية عامة طارئة حدد لها تاريخ 11 فيفري القادم لإنعقادها، مشككا حتى في إمكانية حصول الرئيس الحالي للنادي الهاوي جعفر أيت مولود على الإعتماد الذي يسمح له حسب القانون ممارسة نشاطه بصفة قانونية والإلتحاق بمجلس إدارة شركة شبيبة القبائل.

يتواصل مسلسل مساعي بعض المساهمين لتنحية شريف ملال من كرسي مجلس إدارة شركة فريق شبيبة القبائل، حيث تشير آخر حلقة منه إلى إرسالهم له عن طريق محضر قضائي استدعاء لحضور أشغال جمعية عامة للمساهمين وأعضاء النادي الهاوي التي ينتظر أن تعقد يوم 11 فيفري القادم.

حسب مصادر مقربة من إدارة نادي شبيبة القبائل، رفض شريف ملال استلام الإستدعاء مبررا موقفه من عدم شرعية الإجراء، معتبرا خصومه فاقدي الشرعية للمناورة، في مقدمتهم الرئيس الجديد للنادي الهاوي جعفر أيت مولود، كون هذا الأخير لم يتحصل بعد على الإعتماد الذي يسمح له بمباشرة نشاطه وبرمجة عقد إجتماعات، مشككا حتى في امكانيته الحصول على ذات الوثيقة، علما أنه مر شهرين على انتخابه على رأس النادي الهاوي لشبيبة القبائل خلفا لسامي إدراس الذي انتهت عهدته.

للإشارة، حاولت "الخبر" الإتصال هاتفيا بجعفر آيت مولود، رئيس النادي الهاوي ليقدم موقفه من كل ما يجري في الفريق، لكنننا لم نتلقى الرد.

وألغى شريف ملال الندوة الصحفية التي كان سينشطها عقب نهاية المباراة التي أجراها الفريق عصر اليوم الجمعة أمام شبيبة الساورة للتطرق لمستجدات الصراع بين مساهمي الشبيبة على رئاسة النادي، فيما يتحسر الأنصار الأوفياء لـ"الكناري" على ما وصل إليه فريقهم المحبوب، الذي فقد خلال العشرية الأخيرة شهرته وتراجعت نتائجه.

أكثر من ذالك، تسللت وسطه أطراف ليس لها سمعة رياضية أو كروية، همها الوحيد الحصول على المنافع والإمتيازات وعند زوالها يسعون بكل الوسائل للعودة للواجهة مهما كلفهم ذالك من مال و وقت.