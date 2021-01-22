أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الجمعة، أنه يساند رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي خلال انتخابات المجلس التنفيذي لـ"الفيفا".

وقال بلماضي خلال تصريحات أمام الصحفيين بمطار الجزائر أن تواجد أي عضو ضمن هيئات "الفيفا" سيكون مهما من أجل الدفاع عن مصالح الجزائر، مضيفا أنه من الطبيعي دعم زطشي خلال هذه الانتخابات، معتبرا أنه اللقب الإفريقي الذي تحصل عليه "الخضر" في القاهرة قد يساعد رئيس "الفاف".

من جهة أخرى، كشف بلماضي أنه سيتابع ثلاثة لقاءات في البطولة الوطنية خلال فترة تواجده في الجزائر بداية بلقاء مولودية الجزائر ضد جمعية عين مليلة على ملعب 5 جويلية الذي أجري اليوم.

وحول إمكانية تواجد لاعبين محليين في قائمة "الخضر" تحسبا للاستحقاقات القادمة، أكد بلماضي معاينة المحليين من صلب عمله كذلك، إضافة إلى ما يقوم بها مدرب منتخب المحليين مجيد بوقرة.

فيما يخص اللاعبين المحترفين عبر الناخب الوطني عن سعادته لالتحاق إسلام سليماني بنادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال "الميركاتو" الشتوي الحالي، مضيفا أنه لم يتفاجئ لذلك باعتبار سليماني لاعب طموح، وهذا ما سيعود بالفائدة عليه وعلى المنتخب الوطني، وهو نفس الأمر لبلايلي الذي طالب بتركه يعمل على أمل عودته لـ"الخضر" في قادم المواعيد.

كما سيعاين بلماضي –وفق ما صرح- المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما المقبل على خوض مقابلة حاسمة ضد تونس هذا الأحد بملعب 5 جويلية من أجل ضمان ورقة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا لذات الفئة المقررة بالمغرب.

وأكد الناخب الوطني أنه لم يبرمج إلى حد الآن أي لقاء ودي لـ"الخضر" بملعب وهران الجديد، مضيفا أنه سيزور عاصمة الغرب الجزائري في الأيام المقبلة لمعاينة هذا الملعب الذي توشك الأشغال به على الانتهاء.