نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وزير الصحة، مات هانكوك، اليوم الجمعة، قوله إن البيانات الأولية تشير إلى أن فعالية لقاح كورونا قد تنخفض بـ50 بالمئة أمام سلالة الفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات هانكوك جاءت خلال اجتماع عبر الفيديو مع وكلاء سفر هذا الأسبوع.

وقال الوزير خلال الاجتماع إن هناك "دليلا في المجال العام" على أن سلالة جنوب إفريقيا يقلل من فعالية اللقاح بنسبة "حوالي 50 في المائة"، قبل أن يضيف "لكننا لسنا متأكدين من هذه البيانات لذلك لن أقول هذا علنا".

وحذر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني من أسابيع صعبة مقبلة بسبب تفشي الموجة الثانية من وباء كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وسجلت بريطانيا يوم أمس، أعلى عدد حالات وفاة منذ بدء تفشي الوباء حيث بلغت الوفيات اليوم 1820 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 93469 بينما تخطى إجمالي عدد الإصابات حاجز 3.5 مليون حالة.