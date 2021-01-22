انتقل الى رحمة الله المجاهد اعمر جنادي المدعو "الحافظي"، حسب ما أعلنته اليوم الجمعة المنظمة الوطنية للمجاهدين.

ويعتبر المرحوم من الرعيل الأول من الشباب الذين التحقوا بالثورة التحريرية في منطقة بني ورتيلان (ولاية سطيف)، حيث تقلد عدة مناصب في جيش التحرير الوطني الى أن وصل الى رتبة ضابط في المنطقة الأولى بالولاية الثالثة التاريخية.

وبعد الاستقلال، واصل الفقيد عمله في صفوف الجيش الوطني الشعبي الى غاية تقاعده كضابط سامي.

وبعد التقاعد، تابع المرحوم نضاله في صفوف المنظمة الوطنية للمجاهدين، حيث أصبح عضوا في مجلسها الوطني قبل أن يتم انتخابه بعد ذلك في الامانة الوطنية للمنظمة.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم الأمين العام بالنيابة للمنظمة، محند واعمر بن الحاج، باسمه الخاص وباسم كافة أعضاء وإطارات المنظمة، بأصدق تعازيه إلى عائلة المرحوم والى أسرة المجاهدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة ويسكنه فسيح جنانه ويرزق ذويه الصبر والسلوان.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا السبت بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة) بعد صلاة الظهر.