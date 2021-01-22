يواصل الجيش الصحراوي استهداف نقاط تواجد حيش الاحتلال المغربي و تخندقاته في جدار "العار" ما خلف خسائر في الأرواح والمعدات، موسعا نطاق اعماله القتالية لتشمل مواقع جديدة من تواجد قوات العدو، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الجمعة .

وجاء في البيان رقم 71 وفقا لوزارة الدفاع الصحراوية (واص) انه و "خلال امس الخميس ركزت وحدات من الجيش الصحراوي ضرباتها القوية على تخندقات الجيش الملكي المغربي في عدة مناطق على غرار منطقتي لبعاج قطاع اتويزكي و منطقة طارف بوهندة".

و أضاف البيان ان "قصفا مكثفا استهدف منطقتي لمسامير في قطاع اتويزكي و منطقة الكرارت اشديدة في قطاع الفرسية"، بالإضافة الى "منطقتي قلب النص قطاع اوسرد و منطقة فدرت لغراب قطاع حوزة".

و جاء في البيان العسكري ايضا ان "قصفا عنيفا استهدف نقاط تواجد قوات الجيش الملكي المغربي في منطقة فدرت العش قطاع حوزة".

وأردف البيان ان "قوات الجيش الصحراوي استهدفت اليوم الجمعة بالقصف العنيف عدة مناطق تواجد الجيش المغربي و هي منطقة الشيظمية قطاع المحبس و منطقة روس اودي الزنان قطاع اتويزكي و كذا منطقة الفيعيين قطاع الفرسية التي استهدفت بالقصف المدمر".

وأشار البيان الى ان "هذه الهجمات قد خلفت هلعا شديدا في صفوف جيش الاحتلال المغربي, جراء الأضرار والخسائر التي نجمت عنها، فيما يواصل الجيش الصحراوي قصفه النوعي، مستهدفا تخندقات الجيش الملكي المغربي على طول جدار الذل والعار".