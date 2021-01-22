انهزم المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، في مباراته الخامسة أمام نائب بطل العالم، النرويج، في الدور الرئيسي للبطولة العالمية المقامة في مصر.



حيث أنهى المنتخب النرويجي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17-11، بعد سيطرة شبه مطلقة على مجريات هذا الشوط لزملاء اللاعب العملاق ساكوسان ، حيث أظهروا تحكم في المباراة وقوة بدنية كبيرة أثرت سلبا على زملاء عبدي الذين غاب عنهم نفس الحضور الذهني والثقة التي أظهروها في مباراتهم السابقة أمام المنتخب الفرنسي، وظهر ذلك واضحا من خلال الأخطاء المرتكبة والتسرع .



مع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب النرويجي سيطرته على مجريات اللقاء من خلال تعميق فارق الأهداف، مع تضييع كبير للكرات من طرف المنتخب الوطني، الذي لم يظهر بكل امكانياته ولم يقدم المستوى الذي كان منتظرا منه لتنتهي المباراة بنتيجة 36-23 لصالح المنتخب النرويجي .



وفي ختام الدور الرئيسي سيواجه المنتخب الوطني منتخب سويسرا يوم الأحد المقبل.



