تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة من فك خيوط العثور على جثة رجل مقتول بمحاذاة قرية ثامر ب6 كلم شرق مقر ولاية البويرة، ويتعلق الأمر بشخص ينحدر من دائرة عين بسام أصيب بطلق ناري من بندقية صيد خلال محاولته رفقة شركائه الفرار بعد أقدامهم على محاولة سرقة ماشية البقر.تفاصيل الحادثة التي جرت أحداثها مع نهاية الأسبوع المنقضي تعود الى زوال الجمعة 15 جانفي، أين عثر مواطنون على جثة رجل عليها جروح على مستوى البطن وسط بستان بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 بالقرب من قرية ثامر ب6 كلم شرق مقر بلدية البويرة، لتتدخل مصالح الحماية المدنية من أجل تحويل الجثة إلى المستشفى، بحضور مصالح الدرك الوطني التي باشرت تحقيقاتها لتحديد هوية الجثة وملابسات الحادثة.



وبعد التحقيق الذي باشرته فرقة البحث التابعة للدرك الوطني بالبويرة تم فك خيوط العثور على جثة شخص المدعو"ت.س" ينحدر من مدينة عين بسام ويبلغ من العمر 46 سنة، حيث بعد معاينة هاتف الجثة تبين ورود العديد الاتصالات الليلية والمتكررة مع شخص ينحدر من البويرة ليتم توقيفه رفقة آخرين بعدما كشف عنهم خلال مراحل التحقيق.



وحسب الرواية فإنه اقدم الاشخاص على التخطيط للسطو على أحد المزارع بقرية ثامر قصد سرقة قطيع الأبقار لأحد الفلاحين، وبعد أن نفذوا خطتهم وفي طريق عودتهم تفاجأوا بإطلاق نار هرعوا على إثرها بالفرار ، غير أنه أصيب مرافقهم بإصابة على مستوى البطن ما جعله يفقد حياته.



هذا وقد تنقلت مصالح الدرك إلى قرية ثامر اين أجرت تحقيقا على السلاح المستعمل ومن ثم حجزه مع توقيف صاحبها .



كما تقديم كل المتهمين في القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة من أجل النظر في القضية.