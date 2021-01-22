اعتبر الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن الأزمة الاقتصادية في بلاده تتفاقم، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات "حازمة وجريئة".



وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء الجمعة في البيت الأبيض لعرض خطته الخاصة بتقديم مساعدات اقتصادية في ظل الجائحة: "الأزمة تتفاقم. الوضع لا يتحسن لأنها مستمرة في التفاقم".



وأشار بايدن إلى أن الأمريكيين يرون أن رواتبهم تنخفض وهم متمسكون بالقشة، مضيفا: "علينا أن نتحرك، أن نتحرك فورا. يجب العمل بطريقة حازمة وجريئة".



وأكد الرئيس الأمريكي الجديد: "لا يمكننا فعل أي شيء لتغيير سير الجائحة خلال الأشهر المقبلة".