سجلت شركة "فايزر" بالكامل، تجربة لقاح "كوفيد-19"، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وهي خطوة أساسية قبل استخدام اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وقالت "فايزر" لشبكة "سي أن بي سي"، إن الدراسة وهي امتداد لتلك المستخدمة لدعم ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح لدى الأشخاص من سن 16 وما فوق، قد سجلت 2259 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً. تم تحديث إدخاله على موقع ويب حكومي للتجارب السريرية للإشارة إلى أنه لم يعد يجند الأشخاص.

وأشارت إلى أن اللقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني "بيونتيك" الشهر الماضي، تم ترخيصه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق.